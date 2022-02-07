Малкин пропустит матч НХЛ из-за коронавируса

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин попал под действие COVID-протокола Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает пресс-служба клуба.

"Евгений Малкин был помещен в список протокола НХЛ по COVID-19", - сказано в твиттере клуба.

По информации спортивной редакции американского телеканала CBS, россиянин сможет выйти на лед не раньше 15 февраля. Поэтому в следующем матче регулярного чемпионата НХЛ (8 февраля) "Пингвины" на выезде поборются с хоккеистами "Бостон Брюинз", вероятно, без помощи российского центрфорварда.

В текущем сезоне Малкин провел 12 матчей, набрав 13 очков (5 голов + 8 результативных передач). 35-летний хоккеист выступает за "Питтсбург" с 2006 года. Вся карьера Малкина связана с этим клубом, в его составе он трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). При этом стартовый отрезок текущего сезона россиянин был вынужден пропустить из-за травмы колена полученной в марте 2021 года и последующей операции.

В предыдущей игре "Питтсбург" уступил на своей домашней арене "Вашингтон Кэпиталз" (2:3, в овертайме), продолжив свою серию поражений четвертой неудачей подряд. Малкин тогда отметился голом.