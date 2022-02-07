Российская теннисистка Кудерметова проиграла на старте St.Petersburg Ladies Trophy
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила Белинде Бенчич из Швейцарии в первом круге турнира St.Petersburg Ladies Trophy, проходящего в Санкт-Петербурге.
Результат поединка на "Сибур-Арене" - 6:2, 4:6, 7:6 (7:5) в пользу Бенчич.
В рейтинге Женской теннисной Ассоциации (WTA) Кудерметова занимает 29-е место, Бенчич - 24-е.
Ранее барьер первого раунда преодолела другая представительница России Екатерина Александрова (43 номер рейтинга WTA). Она нанесла поражение итальянке Камиле Джорджи (30 место) со счетом 6:2, 1:6, 6:2.
В одиночном женском разряде за Россию также выступят Анастасия Потапова, Камилла Рахимова, Варвара Грачева, Вера Звонарева и Анастасия Павлюченкова.
St.Petersburg Ladies Trophy 2022 относится к категории WTA-500. Призовой фонд соревнования составляет более $700 тысяч.