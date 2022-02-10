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Виктор Мозес продлил контракт со "Спартаком"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник московского ФК "Спартак" Виктор Мозес продлил соглашение с клубом.

"Спартак" и полузащитник Виктор Мозес продлили соглашение еще на один год. Теперь контракт с нигерийцем рассчитан до лета 2024 года", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

31-летний Мозес перешел в "Спартак" из английского "Вест Хэма" в 2020 году сначала на правах аренды, затем подписал полноценный контракт с российским клубом.

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"Сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что "Спартак" — это мой клуб", - сказал Мозес.

"С первого дня и до этого момента меня все устраивает. Это большой клуб, и я счастлив быть частью красно-белой семьи как минимум до 2024 года. С удовольствием продолжу помогать команде добиваться своих целей. Полюбил каждого в "Спартаке". Я правда счастлив быть здесь!" - отметил он.

"Здорово, что теперь с нами Паоло Ваноли (новый главный тренер "Спартака" - ИФ) - топ-тренер, которого я отлично знаю по "Интеру" и "Челси". Мы работали вместе около трех лет, сейчас это мне сильно помогает. И я сделаю все, чтобы все вместе мы пришли к успеху!" - заключил футболист.

Мозес провел за "Спартак" 42 матча и забил 6 мячей.

До перехода в "Спартак" он играл в ряде английских клубов, в том числе "Челси" и "Ливерпуле", турецком "Фенербахче", итальянском "Интере". В составе "Челси" он по разу выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу Европы УЕФА. В сборной Нигерии стал обладателем Кубка африканских наций. Со "Спартаком" завоевал серебряную медаль чемпионата России.

футбол ФК Спартак

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