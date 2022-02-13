Леброн Джеймс стал самым результативным игроком в истории НБА
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Американский баскетболист Леброн Джеймс установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по числу очков в карьере.
В матче регулярного чемпионата против "Голден Стэйт" игрок "Лос-Анджелес Лейкерс"" набрал 26 очков, а общее их число за все время выступления в НБА довел до 44152.
Таким образом, 37-летний Джеймс перекрыл достижение американца Карим Абдул-Джаббара, выступавшего в НБА с 1969 по 1989 годы. На счету Абдул-Джаббара 44149 очка.
Что касается матча, "Лейкерс" уступили "Голден Стэйт" со счетом 115:117.
Леброн Джеймс выступает в НБА с 2003 года, в том числе в "Лейкерс" - с 2018 года. Он – двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.
Greatness.— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 13, 2022
Give it up for the new All-Time Leading Regular Season and Playoffs Scorer, LeBron James 👏 pic.twitter.com/zPlGGRhGXs