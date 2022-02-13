Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Россия Норвегия ФранцияПодробнееБиатлон12:00Женщины. Финал  Норвегия Швеция НорвегияПодробнее
Биатлон13:45Мужчины. ФиналПодробнее

Леброн Джеймс стал самым результативным игроком в истории НБА

Леброн Джеймс стал самым результативным игроком в истории НБА
Фото: Al Bello/Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Американский баскетболист Леброн Джеймс установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по числу очков в карьере.

В матче регулярного чемпионата против "Голден Стэйт" игрок "Лос-Анджелес Лейкерс"" набрал 26 очков, а общее их число за все время выступления в НБА довел до 44152.

Таким образом, 37-летний Джеймс перекрыл достижение американца Карим Абдул-Джаббара, выступавшего в НБА с 1969 по 1989 годы. На счету Абдул-Джаббара 44149 очка.
Что касается матча, "Лейкерс" уступили "Голден Стэйт" со счетом 115:117.

Леброн Джеймс выступает в НБА с 2003 года, в том числе в "Лейкерс" - с 2018 года. Он – двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.

баскетбол НБА Леброн Джеймс

Новости
Олимпиада-2022

Российские лыжники впервые в истории выиграли золото Олимпиады в эстафете

Российские лыжники впервые в истории выиграли золото Олимпиады в эстафете

Гол Капризова помог "Миннесоте" победить "Каролину" в НХЛ

Олимпиада-2022

Игры в Пекине. 13 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 13 февраля. Онлайн

Наставник "Челси" посвятил Абрамовичу триумф команды на клубном ЧМ

Олимпиада-2022

Валиева получила 26-й номер на короткую программу фигуристок на Олимпиаде

Валиева получила 26-й номер на короткую программу фигуристок на Олимпиаде

Андрей Рублев проиграл в полуфинале турнира в Роттердаме

Андрей Рублев проиграл в полуфинале турнира в Роттердаме
Олимпиада-2022

Россия завершила соревновательный день ОИ на восьмом месте общего зачета

Олимпиада-2022

Российские хоккеисты проиграли Чехии на Олимпиаде

Российские хоккеисты проиграли Чехии на Олимпиаде
Олимпиада-2022

Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на Олимпиаде

Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на Олимпиаде
Олимпиада-2022

Спортивный арбитраж огласит решение по делу фигуристки Валиевой 14 февраля

Спортивный арбитраж огласит решение по делу фигуристки Валиевой 14 февраля
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код