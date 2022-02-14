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Российские керлингистки лишились шансов на медали ОИ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Женская сборная России по керлингу на Олимпийских играх-2022 проиграла Дании в матче очередного тура кругового этапа.

Результат встречи - 10:5 в пользу датчанок.

Для российской команды, которую представляют Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова, это шестое поражение в шести матчах.

Россиянки замыкают турнирную таблицу из десяти команд, на предварительном этапе им осталось сыграть три матча. Национальная команда лишилась шансов побороться за выход в полуфинал. Чтобы туда попасть, надо занять место не ниже четвертого.

Олимпиада-2022 керлинг

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