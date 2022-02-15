Фильм "11 молчаливых мужчин" о британском турне "Динамо" 40-х презентовали в Москве

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Кинолента "11 молчаливых мужчин", посвященная турне московского футбольного клуба "Динамо" в Великобританию в 1945 году, была представлена журналистам во вторник в Москве.

Главный режиссер картины - Алексей Пиманов. Роли исполнили Павел Трубинер, Роман Курцын и Андрей Чернышов и другие.

Сюжет фильма основан на реальных событиях ноября 1945 года, когда в рамках британского турне "Динамо" сыграло с "Челси" и "Арсеналом" в Лондоне, а также с "Кардиффом" и "Рейнджерс" (Глазго). Динамовцы дважды сыграли вничью и дважды победили, общая разница забитых и пропущенных голов составила 19:9 в пользу москвичей.

В прокат картина выходит 17 февраля.