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Результаты одиночного турнира на ОИ в случае медали у Валиевой будут предварительными

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) не будет считать окончательными итоги олимпийского турнира в женском одиночном фигурном катании, если в тройку призеров попадет Камила Валиева, сообщил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

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"Они (результаты - ИФ) будут предварительными, очевидно, в ожидании дальнейшего расследования", - сказал Адамс на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях МОК.

Адамс добавил, что какие-либо выводы о ситуации с Валиевой делать преждевременно.

"Я хотел бы просто напомнить вам, что это дело еще не завершено. На самом деле CAS (Спортивный арбитражный суд - ИФ) очень ясно дал понять, насколько я знаю, что дело не было открыто, поэтому я думаю, что делать выводы на данном этапе действительно неуместно", - сказал Адамс.

Сборная ОКР 7 февраля победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, но церемония награждения была отложена без объяснения причин. Затем стало известно, что РУСАДА получило неблагоприятный результат допинг-пробы участвовавшей в турнире российской спортсменки Камилы Валиевой и наложило на 15-летнюю фигуристку временное отстранение, которое было оспорено.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества. Выездная панель международного спортивного арбитража CAS рассмотрела дело Валиевой 13 февраля. 14 февраля судьи приняли решение допустить Валиеву к олимпийским соревнованиям в женском одиночном катании.

14 февраля МОК объявил, что не будет проводить церемонию награждения в командном турнире и также отменит церемонию награждения в женском одиночном турнире, если в тройку призеров попадет Валиева.

Валиева лидирует в одиночном турнире после короткой программы, имея в активе 82,16 балла. На втором месте идет еще одна россиянка - Анна Щербакова (80,20). Тройку лидеров замыкает японка Кори Сакамото (79,84).

Триумф российских фигуристов в Пекине

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На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.За произвольный прокат Камила Валиева заработала 178,92 балла. Этот результат оказался лучшим среди всех участниц произвольной программы (10 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в произвольной программе, заработав для сборной России девять балловАнастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольном прокате. Их программу судьи оценили в 145,20 балла. Это добавило в зачет российской команды 10 баллов.Марк Кондратюк показал второй результат в произвольном прокате на командном турнире. Его выступление судьи оценили в 181,65 балла. Благодаря этому результату Кондратюк добавил в копилку российской команды 9 зачетных очков.Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании. За свой прокат она получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков.Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали второй результат в короткой программе спортивных пар. За свой прокат россияне заработали 82,64 балла, что принесло сборной России 9 очков в командный зачет.В короткой программе среди мужчин Марк Кондратюк занял третье место, получив от судей за своей прокат 95,81 балла (8 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на командном турнире. За прокат они заработали 85,05 балла и принесли в зачет команды 9 очков.
На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.
Олимпиада-2022 Фигурное катание МОК Камила Валиева

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