Результаты одиночного турнира на ОИ в случае медали у Валиевой будут предварительными

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) не будет считать окончательными итоги олимпийского турнира в женском одиночном фигурном катании, если в тройку призеров попадет Камила Валиева, сообщил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

"Они (результаты - ИФ) будут предварительными, очевидно, в ожидании дальнейшего расследования", - сказал Адамс на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях МОК.

Адамс добавил, что какие-либо выводы о ситуации с Валиевой делать преждевременно.

"Я хотел бы просто напомнить вам, что это дело еще не завершено. На самом деле CAS (Спортивный арбитражный суд - ИФ) очень ясно дал понять, насколько я знаю, что дело не было открыто, поэтому я думаю, что делать выводы на данном этапе действительно неуместно", - сказал Адамс.

Сборная ОКР 7 февраля победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, но церемония награждения была отложена без объяснения причин. Затем стало известно, что РУСАДА получило неблагоприятный результат допинг-пробы участвовавшей в турнире российской спортсменки Камилы Валиевой и наложило на 15-летнюю фигуристку временное отстранение, которое было оспорено.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества. Выездная панель международного спортивного арбитража CAS рассмотрела дело Валиевой 13 февраля. 14 февраля судьи приняли решение допустить Валиеву к олимпийским соревнованиям в женском одиночном катании.

14 февраля МОК объявил, что не будет проводить церемонию награждения в командном турнире и также отменит церемонию награждения в женском одиночном турнире, если в тройку призеров попадет Валиева.

Валиева лидирует в одиночном турнире после короткой программы, имея в активе 82,16 балла. На втором месте идет еще одна россиянка - Анна Щербакова (80,20). Тройку лидеров замыкает японка Кори Сакамото (79,84).