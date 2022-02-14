МОК отменил награждение призеров командного турнира ОИ-2022 по фигурному катанию

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Исполком Международного олимпийского комитета принял решение отказаться от проведения церемонии награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию в рамках зимних Игр-2022 в Пекине.

"В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам и соответствующим национальным олимпийским комитетам было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения в командных соревнованиях по фигурному катанию во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поскольку в ней будет участвовать спортсмен, который, с одной стороны, имеет положительный тест А-пробы, но чье нарушение антидопинговых правил с другой стороны еще не установлено", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой МОК.

"Если (Камила) Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине не будет ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения", - проинформировал МОК.

Решение о возможных санкциях в отношении Валиевой может быть вынесено только после того, как будет установлено, нарушила ли фигуристка Всемирный антидопинговый кодекс.

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