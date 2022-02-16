РФС представил в Минспорт предложения об изменении лимита на легионеров

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Министерство спорта приступило к рассмотрению предложений Российского футбольного союза по изменению лимита на легионеров, сообщает пресс-служба Минспорта.

"Российский футбольный союз в соответствии с утвержденным порядком представил в Минспорт России свои предложения по поводу возможного изменения лимита легионеров в Российской премьер-лиге. В настоящее время предложения находятся на рассмотрении в Минспорте России. Проводятся дополнительные консультации с экспертами", - говорится в сообщении.

"По итогам рассмотрения предложений РФС Министерством спорта будет принято решение о сохранении или внесении изменений в действующий приказ Минспорта России", - отмечается там же.

На данный момент, согласно правилам, клубы могут включать в заявки на сезон в РПЛ не более восьми иностранных футболистов. При этом все они могут одновременно находиться на поле. До этого в российском футболе действовала схема "6+5": на поле в составе команды могли находиться не более шести легионеров, а ограничения на их число в заявке на сезон не было.