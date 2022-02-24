Поиск

Сборные Польши, Чехии и Швеции выступили против матчей стыков на ЧМ в РФ

Сборные Польши, Чехии и Швеции выступили против матчей стыков на ЧМ в РФ
Фото: Matthew Ashton - AMA/Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Сборные Польши, Чехии и Швеции выражают убежденность в том, что стыковые матчи за путевку на чемпионат мира-2022 в Катаре не должны проводиться на территории России, говорится в совместном заявлении.

"Футбольные федерации Польши, Швеции и Чехии категорически осуждают агрессию России в отношении Украины. Ввиду сложившейся ситуации Польская футбольная ассоциация, Шведский футбольный союз и Футбольная ассоциация Чехии выражают твердую позицию, запланированную на 24 и 29 марта этого года. Матчи плей-офф чемпионата мира в Катаре не должны проводиться в РФ", - говорится в заявлении, текст которого приводится на сайте польской футбольной федерации.

"Военная эскалация, которую мы наблюдаем, связана с серьезными последствиями и значительным снижением уровня безопасности наших представительств и официальных делегаций. Поэтому мы ожидаем немедленной реакции ФИФА и УЕФА и альтернативных решений для предстоящих матчей", - отмечается там же.

24 марта сборная России примет на стадионе "Динамо" сборную Польши. Это будет матч 1/2 финала стыков на ЧМ-2022. В случае победы россияне здесь же должны сыграть с победителем пары Швеция - Чехия 29 марта.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. В связи с этим на Украине было введено военное положение, а чемпионат страны по футболу пришлось приостановить..

Хроника Военная операция на Украине
футбол ЧМ-2022

Новости по теме

Новости

СМИ сообщили о готовности УЕФА перенести финал ЛЧ из Петербурга

Военная операция на Украине

МОК осудил нарушение Россией олимпийского перемирия

Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

"Челси" победил "Лилль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

"Челси" победил "Лилль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Российский теннисист Рублев выиграл турнир в Марселе

Российский теннисист Рублев выиграл турнир в Марселе
Олимпиада-2022

Олимпийские игры в Пекине официально завершились

Олимпийские игры в Пекине официально завершились
Олимпиада-2022

Лыжник Большунов пронес флаг команды ОКР на закрытии Игр в Пекине

Олимпиада-2022

Россияне установили национальный рекорд на Играх-2022. Обобщение

Россияне установили национальный рекорд на Играх-2022. Обобщение
Олимпиада-2022

Россия заняла девятое место в медальном зачете Олимпиады

Россия заняла девятое место в медальном зачете Олимпиады
Олимпиада-2022

Россия проиграла Финляндии в финале Олимпиады

Россия проиграла Финляндии в финале Олимпиады
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код