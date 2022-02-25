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Гран-при России "Формулы-1" в 2022 году отменен

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Организаторы чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" объявляют об отмене российского этапа "Королевских гонок" в 2022 году.

"В четверг вечером Формула-1, FIA и команды обсудили позицию нашего вида спорта, и пришли к выводу, с учетом мнения всех заинтересованных сторон, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно", - говорится в сообщении пресс-службы чемпионата.

"Мы с грустью и шоком наблюдаем за событиями на Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение сложившейся ситуации", - подчеркнули организаторы гонок.

Согласно календарю на 2022 год, Гран-при России должен был пройти 25 сентября.

Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
автоспорт Формула-1

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