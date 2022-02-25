"Манчестер Юнайтед" разорвал контракт с "Аэрофлотом"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" (МЮ) на фоне военной операции РФ на Украине разорвал спонсорский контракт с "Аэрофлотом".

"В свете событий в Украине мы отозвали спонсорские права "Аэрофлота". Мы разделяем озабоченность наших поклонников по всему миру и выражаем наши соболезнования пострадавшим", - говорится в сообщении на сайте клуба.

Спонсорский контракт между "Аэрофлотом" и МЮ был подписан в 2013 году и продлен еще на пять лет в 2018-м. До этого официальным перевозчиком британского клуба была авиакомпания Turkish Airlines.

Как сообщалось, накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о запрете рейсов "Аэрофлота" в воздушном пространстве страны. РФ объявила о зеркальных мерах в отношении британских воздушных судов. Страны связывали регулярные рейсы Москва - Лондон "Аэрофлота" и British Airways.

Накануне стало известно о том, что немецкий футбольный клуб "Шальке" убрал с игровых футболок команды логотип своего титульного спонсора, компании "Газпром".