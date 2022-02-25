FIS запретила гимн и флаг РФ на лыжных соревнованиях

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение запретить российские флаг и гимн на официальных церемониях в рамках соревнований под ее эгидой, сообщает пресс-служба FIS.

"Совет единогласно постановил, что в соответствии с рекомендациями МОК для международных федераций все российские спортсмены могут продолжать участвовать во всех соревнованиях FIS. Спортсмены продолжат соревноваться под своим именем и страной Россия, но с флагом и гимном FIS, которые будут использоваться во всех официальных мероприятиях и церемониях", - говорится в сообщении.

Ранее Международный олимпийский комитет из-за ситуации между Россией и Украиной призвал международные спортивные федерации перенести с территории РФ свои соревнования и мероприятия.

FIS заявила об отмене ряда лыжных соревнований на территории России.