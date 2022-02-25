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FIS отменила этапы международных лыжных соревнований в России

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение не проводить соревнования, запланированные на территории России до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба FIS в пятницу.

"После консультаций со своими заинтересованными сторонами FIS решила, что в интересах безопасности всех участников чемпионата мира и оставшихся этапов Кубка мира, запланированных на период с настоящего момента до конца сезона-2021/22 годов, будут отменены или перенесены в другое место", - говорится в сообщении.

Таким образом, в России не состоятся шесть соревнований по лыжному спорту: финал Кубка мира по лыжным гонкам (18-20 марта, Тюмень), а также этапы Кубка мира по фристайлу в Челябинской области, Ярославле и Москве в феврале и начале марта, по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле и Чайковском.

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