IBU запретил биатлонистам РФ и Белоруссии выступать под своими флагами

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Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Международный союз биатлонистов (IBU) запретил представителям России выступать под флагами своих стран на соревнованиях под эгидой IBU.

Как говорится в заявлении организации, им будет разрешено участвовать в этих стартах, но лишь в качестве нейтральных атлетов.

"В месте проведения мероприятия не допускается размещение российских или белорусских флагов, символов и национальных гербов. Вместо флагов стран должен быть вывешен флаг IBU. Одежда сборной России и Белоруссии в т.ч. костюмы для соревнований должны быть нейтральными по цвету и дизайну, и не должны изображать национальный герб или флаг. Гимны России и Белоруссии не будут звучать на мероприятиях IBU", - говорится в сообщении.

В IBU сообщили, что на данный момент российские и белорусские команды имеют возможность участвовать в этапах кубка мира в Финляндии и Норвегии. Правительство Эстонии объявило, что российские и белорусские команды не допускаются к участию в эстонском этапе КМ.

В Кубке мира по биатлону осталось провести три этапа: с 3 по 6 марта в Контиолахти, с 10 по 13 марта в Отепя, с 17 по 20 марта в Холменколлене.

Ранее МОК призвал спортивные организации отменить все международные соревнования в России и Белоруссии, а также запретить государственные символики этих стран.