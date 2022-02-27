Европейский союз дзюдо отменил турниры в Туле и Оренбурге

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Европейский кубок среди кадетов по дзюдо, который планировалось провести в апреле в Туле, не состоится, сообщает пресс-служба Европейского союза дзюдо (EJU).

Турнир первоначально планировалось провести в Туле 2-3 апреля.

Причиной отмены турнира стала "текущая международная обстановка".

Кроме того, отменен Кубок Европы по дзюдо, запланированный на 14-15 мая в Оренбурге.

Накануне Международная федерация дзюдо (IJF) сообщила об отмене турнира серии "Большой шлем", который планировалось провести с 20 по 22 мая в Казани.