Международная федерация дзюдо отменила турнир Большого шлема в Казани

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Международный турнир Большого шлема по дзюдо, запланированный на май в Казани, не состоится, сообщает в субботу пресс-служба Международной федерации дзюдо (IJF).

"Международная федерация дзюдо с сожалением сообщает об отмене турнира Большого шлема 2022 года в Казани, который планировалось провести с 20 по 22 мая", - говорится в сообщении.

По словам президента IJF Мариуса Визера, в федерации "опечалены нынешней международной ситуацией, результатом неэффективного диалога на международном уровне".

Как сказал Визер, "мы, спортивное сообщество, должны оставаться едиными и сильными, поддерживать друг друга и наши общечеловеческие ценности, чтобы всегда способствовать миру и дружбе, гармонии и единству".

"Семья дзюдоистов надеется, что нынешние волнения можно будет решить в последний момент, чтобы восстановить нормальность и стабильность в Восточной Европе и мире, чтобы снова иметь возможность сосредоточиться на разнообразных культурах, истории и наследии Европы", - добавил он.

Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.