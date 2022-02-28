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Илья Сорокин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба в НХЛ.

В матче очередного тура регулярного чемпионата НХЛ против "Анахайма" Сорокин отразил все 34 броска. Это помогло "Айлендерс" одержать победу со счетом 4:0.

Это пятый матч без пропущенных голов для Сорокина в сезоне.

26-летний Сорокин перешел в "Нью-Йорк Айлендерс" в 2021 году из московского ЦСКА. Он – олимпийский чемпион, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира в составе сборной России, обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

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