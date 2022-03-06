Россиянка Звонарева и немка Зигемунд выиграли парный турнир в Лионе
Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вера Звонарева и представительница Германии Лаура Зигемунд стали победительницами турнира в Лионе в парном разряде.
В финале они нанесли поражение Алисии Барнетт и Оливии Николлс из Велиборитании. Результат противостояния – 7:5, 6:1 в пользу российско-немецкой пары. Продолжительность матча составила 1 час 13 минут.
Для Звонаревой это 11-й выигранный турнир в карьере в парном разряде.