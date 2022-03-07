"Краснодар" обыграл "Урал" в чемпионате России по футболу

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 2:1 нанес поражение екатеринбургскому "Уралу" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 59-й минуте в составе хозяев отличился, реализовав пенальти, Эдуард Сперцян, на 65-й гол провел Владимир Ильин. "Урал" сократил отставание на 79-й минуте благодаря точному удару Эрика Бикфалви.

"Краснодар" провел этот матч без ряда иностранных игроков. Как сообщалось, действия восьми легионеров были приостановлены, а соглашение одного из них вскоре клуб расторг по взаимному согласию сторон.

"Краснодар" набрал 32 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице. Команда при этом имеет игру в запасе: ранее был перенесен матч против "Локомотива" из-за приостановки аэропорта в Краснодаре. Таким образом, игра против "Урала" стала для краснодарцев первой в весенней части чемпионата.

Что касается "Урала", команда на 13-м месте – 19 очков.