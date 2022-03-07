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"Зенит" победил "Уфу" и упрочил лидерство в РПЛ

ФК "Сочи" вырвал победу над "Ростовом"

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:0 нанесли поражение "Уфе" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 50-й минуте ворота гостей поразил Данил Круговой, на 67-й – Малком.

Теперь у лидирующего в турнирной таблице "Зенита" 44 очка, команда на пять баллов опережает ближайшего преследователя, московское "Динамо", которое 6 марта на своем поле проиграло столичному "Спартаку" (0:2).

"Уфа" занимает предпоследнее, 15-е место, набрав 16 очков.

В параллельной шедшем матче "Ростов" на своем поле в Ростове-на-Дону уступил "Сочи" - 0:1. На 90+2 пенальти реализовал Кристиан Нобоа.

"Сочи" занимает третье место (37 очков), "Ростов" - 14-е (18). При этом у ростовской команды имеется игра в запасе: ранее был перенесен матч "Ростова" против самарских "Крыльев Советов" из-за закрытия аэропорта в Ростове-на-Дону.

футбол РПЛ

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