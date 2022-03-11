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Онопко будет помогать Карпину в "Ростове"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко вошел в тренерский штаб ФК "Ростов", сообщает пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону.

Здесь Онопко будет помогать Валерию Карпину, который 10 марта вернулся на пост главного тренера команды.

Как и Карпин, Онопко будет совмещать свою работу с деятельностью в сборной России.

С 2009 по 2020 год Онопко входил в тренерский штаб московского ЦСКА. В 2021 году получил приглашение в сборную России, когда ее возглавил Карпин.

футбол

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