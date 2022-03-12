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Сборная Китая досрочно выиграла домашнюю Паралимпиаду

Сборная Китая досрочно выиграла домашнюю Паралимпиаду
Лыжник из Китая Пэнг Жэнг
Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Паралимпийская сборная Китая досрочно обеспечила себе итоговое первое место в медальном зачете Игр-2022 в Пекине.

За день до финиша соревнований в ее активе 17 золотых, 18 серебряных, 22 бронзовые медали. На втором месте находится Украина (10, 10, 8), которая будет бороться за "золото" не во всех оставшихся семи дисциплинах. Это лишает ее возможности догнать Китай по числу наград высшего достоинства.

Третье место занимает Канада (8, 5, 10).

Стартовавшая 4 марта Паралимпиада-2022 проходит без участия российских и белорусских спортсменов. Международный паралимпийский комитет отстранил их от Игр в качестве реакции на проведение РФ военной операции на Украине.

Паралимпиада Пекин

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