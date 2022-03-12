Роналду установил рекорд мира по числу голов в карьере

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Португальский нападающий Криштиану Роналду стал рекордсменом мира в футболе по числу голов в профессиональной карьере.

В матче 29-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" Роналду, выступающий за МЮ, оформил хет-трик. Эти голы стали для футболиста 805-м, 806 и 807-м за все время его выступления на профессиональном уровне. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу МЮ.

Таким образом, Роналду перекрыл достижение австрийско-чешского форварда Йозефа Бицана, на счету которого было 805 голов. На Бицана, как на лучшего бомбардира в истории футбола, указывали официальные статистические ресурсы, включая данные ФИФА.

37-летний Роналду является неоднократным чемпионом Англии, Испании и Италии в составе МЮ, "Реала" и "Ювентуса" соответственно. Будучи игроком английского и испанского клубов выигрывал международные трофеи – такие как Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и ряд других. В составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы, Лигу наций УЕФА.