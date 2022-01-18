Роналду заявил о намерении играть в футбол еще четыре-пять лет

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду планирует выступать на профессиональном уровне еще несколько лет.

"Мне скоро 37 лет, но чувствую себя хорошо. Продолжаю усердно работать, люблю игру, испытываю к ней страсть. Хочу продолжить играть, планирую, может это быть четыре или пять лет", - приводит слова Роналду Daily Mail.

Накануне Роналду получил специальный приз от Международной федерации футбола (ФИФА). В 2021 году он установил рекорд по числу голов за национальные команды – 115. Португалец перекрыл достижение Али Даеи, который за сборную Ирана забил 110 мячей.