Поиск

Роналду заявил о намерении играть в футбол еще четыре-пять лет

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду планирует выступать на профессиональном уровне еще несколько лет.

"Мне скоро 37 лет, но чувствую себя хорошо. Продолжаю усердно работать, люблю игру, испытываю к ней страсть. Хочу продолжить играть, планирую, может это быть четыре или пять лет", - приводит слова Роналду Daily Mail.

Накануне Роналду получил специальный приз от Международной федерации футбола (ФИФА). В 2021 году он установил рекорд по числу голов за национальные команды – 115. Португалец перекрыл достижение Али Даеи, который за сборную Ирана забил 110 мячей.

футбол Криштиану Роналду

Новости по теме

Новости

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open

Левандовски признан футболистом года по версии ФИФА

Левандовски признан футболистом года по версии ФИФА

Назван расширенный состав сборной России по хоккею на подготовку к ОИ

Назван расширенный состав сборной России по хоккею на подготовку к ОИ

Российский теннисист Карацев вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Карацев вышел во второй круг Australian Open

Футболист сборной Парагвая Медина перешел в ЦСКА

Назван состав сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022

Назван состав сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022

Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Джокович улетел из Австралии в ОАЭ

АТР призвала уважать решение австралийских властей аннулировать визу Джоковича

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код