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СМИ сообщили о возможном переходе Роналду в "Барселону"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду намерен покинуть английский клуб "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport.es.

Отмечается, что форвард уже предупредил своего агента Жорже Мендеша, чтобы тот подыскивал для него новую команду, если МЮ продолжит вести беспорядочную, по мнению Роналду, трансферную политику. В частности, Роналду недоволен тем, что немецкий специалист Ральф Рангник намерен расстаться с несколькими игроками клуба из Манчестера.

Между тем, источник указывает на то, что Роналду может перейти в "Барселону", с руководством которой Мендеша связывают прекрасные отношения. Агент готов предложить Роналду каталонской команде, которая как раз ищет нападающего.

27 августа 2021 года стало известно, что 36-летний Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед", цвета которого он защищал в период с 2003 по 2009 годы.

Из МЮ Роналду переходил мадридский "Реал", а оттуда в 2018 году - в "Ювентус".

футбол Криштиану Роналду

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