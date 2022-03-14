Армянские и таджикские паралимпийцы присоединятся к белорусам на Играх в РФ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Паралимпийские сборные Белоруссии, Армении и Таджикистана примут участие в зимних играх паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" в Ханты-Мансийске, сообщает пресс-служба министерства спорта РФ.

"В мероприятии примут участие члены паралимпийской сборной России, которые были отстранены от игр в Пекине. Участниками игр станут также спортсмены Беларуси, Армении и Таджикистана. Белорусские спортсмены выступят в лыжных гонках и биатлоне, таджикские спортсмены - в лыжных гонках и горнолыжном спорте, армянские спортсмены - в сноуборде и следж-хоккее", - говорится в сообщении.

14 марта в аэропорту Ханты-Мансийска встретили делегацию белорусских спортсменов и тренеров. "Эти игры для нас стали не просто спасением, а продолжением нашей спортивной жизни", - отметила белорусская трёхкратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам, бронзовый призёр Паралимпийских зимних игр 2018 года по биатлону Светлана Сахоненко.

Торжественная церемония открытия игр состоится в Ледовом дворце "Югра Мега Спорт" 18 марта. Соревнования по лыжным гонкам и биатлону пройдут в центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко, по горнолыжному спорту и сноуборду - в комплексе "Хвойный Урман", по кёрлингу на колясках - на льду "Арены-Югра", по следж-хоккею - в ледовом дворце "Югра Мега Спорт". Завершатся соревнования 21 марта.

На играх будут проведены состязания по лыжным гонкам, биатлону, сноуборду, горнолыжному спорту, кёрлингу на колясках и следж-хоккею, предусмотренные программой XIII Паралимпийских зимних игр в Пекине.

По решению Международного паралимпийского комитета команды России и Белоруссии были исключены из числа участников Паралимпиады в Пекине из-за событий на Украине.