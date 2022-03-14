Пять иностранных баскетболистов "Зенита" вернулись в клуб

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Пять легионеров петербургского баскетбольного клуба "Зенит" вернулись в расположение команды, сообщает пресс-служба БК.

"После короткого отпуска, связанного с необходимостью визита домой, в стан "Зенита" уже вернулись Матеуш Понитка, Джордан Лойд, Билли Бэрон, Тайсон Картер и Алекс Пойтресс", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

"Зенит" являлся участником Евролиги, однако вместе с московским ЦСКА и казанским УНИКСом был исключен из турнира из-за ситуации на Украине. В Единой лиге ВТБ команда занимает третье место.