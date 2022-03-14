Поиск

Пять иностранных баскетболистов "Зенита" вернулись в клуб

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Пять легионеров петербургского баскетбольного клуба "Зенит" вернулись в расположение команды, сообщает пресс-служба БК.

"После короткого отпуска, связанного с необходимостью визита домой, в стан "Зенита" уже вернулись Матеуш Понитка, Джордан Лойд, Билли Бэрон, Тайсон Картер и Алекс Пойтресс", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

"Зенит" являлся участником Евролиги, однако вместе с московским ЦСКА и казанским УНИКСом был исключен из турнира из-за ситуации на Украине. В Единой лиге ВТБ команда занимает третье место.

баскетбол

Новости по теме

Новости

Сборные России отстранили от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг

Сборные России отстранили от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг

Рублев обыграл Кепфера на турнире в Индиан-Уэллсе

"Зенит" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ

Панарин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Панарин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Роналду установил рекорд мира по числу голов в карьере

ЦСКА вырвал победу над "Локомотивом" в чемпионате России по футболу

Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления "Челси"

Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления "Челси"

НХЛ признала Кузнецова лучшим игроком дня

НХЛ признала Кузнецова лучшим игроком дня

Сборная Китая досрочно выиграла домашнюю Паралимпиаду

Сборная Китая досрочно выиграла домашнюю Паралимпиаду

Хет-трик Кузнецова помог "Вашингтону" победить "Ванкувер" в НХЛ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код