Четыре легионера покидают баскетбольный ЦСКА из-за политической ситуации

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Датский защитник Иффе Лундберг и грузинский форвард Торнике Шенгелия покинули расположение московского баскетбольного клуба ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.

"По семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной, а также ее возможными последствиями, расположение ЦСКА покинули Торнике Шенгелия и Иффе Лундберг. В ближайшее время на родину также отправятся Марюс Григонис и Йоханнес Фогтманн", - говорится в сообщении.

"Действия игроков являются нарушением условий контракта и клубного регламента, но клуб с понимаем относится к персональной ситуации каждого из баскетболистов. Статус соглашений с игроками будет решен, когда политическое и спортивное положение дел в Европе нормализуется", - отметили в ЦСКА.

"Клуб следит за развитием ситуации, ориентируясь на решения правительственных организаций и турниров, в которых команда принимает участие", - подчеркивается в сообщении.

Все остальные баскетболисты и тренеры продолжают подготовку к предстоящим матчам по обычному графику.