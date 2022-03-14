В РФ восхитились решением члена норвежского НОК уволиться из-за отстранения россиян

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала смелым поступок заместителя председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинда Ваттердаля, ушедшего в отставку из-за дискриминации российских и белорусских спортсменов.

"Удивительно, что там еще остались порядочные люди. Хороший поступок, смелый. Могу только выразить уважение этому человеку, потому что он отстаивает интересы мирового спорта", - приводит слова Тарасовой Sport24.

Cлова восхищения в адрес норвежца выразила российская лыжница Вероника Степанова, ставшая чемпионкой ОИ-2022 в Пекине.

"Я не имела счастья лично быть знакомой с г-ном Ваттердалем, но я рада видеть, что не все на Западе, в частности в Норвегии, поддерживают незаконное и аморальное решение об исключении российских спортсменов из международных соревнований исключительно на основании того, что мы россияне", - написала Степанова в инстаграме.

"Ваш, господин Ваттердаль, уход в отставку с поста члена Олимпийского комитета Норвегии в знак протеста против нашего исключения – сильный шаг, я его ценю", - добавила Степанова.

Похвалил Ваттердаля и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

"Вот видите, норвежский чиновник - молодец! У него есть совесть: он переживает за спорт, как все мы. Насколько символично, что это сделал именно норвежец? Конечно, нам сложно было это представить. Норвежец понимает, что спорт вне национальностей. Есть категория чемпионов как Клебо и Большунов - они же не только представители Норвегии и России, но и представители человечества. Будем переживать за этого норвежца!" - цитирует Губерниева "Чемпионат".

Почему он ушел

Как сообщало норвежское издание NRK, Ваттердаль подал в отставку из-за решения международных организаций отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах.

"Это решение резко противоречит моим ценностям и представлениям о том, каким должен быть спорт. Поэтому я решил, что не хочу ассоциироваться с этим решением", - сказал Ваттердаль.

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