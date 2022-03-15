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Перенесший остановку сердца на Евро-2020 Эриксен вернулся в сборную Дании

Перенесший остановку сердца на Евро-2020 Эриксен вернулся в сборную Дании
Фото: James Williamson - AMA/Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, терявший сознание из-за остановки сердца во время матча чемпионата Европы в прошлом году, получил вызов в национальную команду страны, сообщает пресс-служба Датского футбольного союза.

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В общей сложности на подготовку к товарищеским матчам против Нидерландов 26 марта на выезде и Сербии 29 марта дома вызваны 23 игрока. К этим играм сборная Дании будет готовиться в Испании.

Инцидент с Эриксеном во время чемпионата Европы-2020 (был перенесен на следующий год из-за пандемии коронавируса) произошел в матче первого тура группового этапа против Финляндии 12 июня. Эриксен потерял сознание, в результате игра была прервана на продолжительное время. Еще на поле футболисту провели реанимационные мероприятия, а вскоре доставили в больницу. Сообщалось, что у него останавливалось сердце. Спортсмен вскоре вернулся в сознание.

18 июня Эриксена прооперировали на сердце, ему установили кардиостимулятор.

На тот момент датчанин являлся игроком миланского "Интера", однако правила в Италии запрещают играть футболистам с кардиостимулятором, 17 декабря клуб объявил о расторжении контракта со спортсменом. В январе нынешнего года Эриксен подписал контракт с английским "Брентфордом", тем самым возобновив свою карьеру.

футбол Кристиан Эриксен

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