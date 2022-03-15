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CAS отклонил жалобу РФС на отстранение россиян от турниров

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Российского футбольного союза на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от международных турниров под эгидой этих организаций.

"Апелляционный отдел суда отклонил просьбу Российского футбольного союза (РФС) приостановить на время разбирательства в CAS исполнение решения исполнительного комитета УЕФА об отстранении всех российских команд и клубов от участия в его соревнования до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

"Следовательно, оспариваемое решение остается в силе, и все российские команды и клубы по-прежнему отстранены от участия в соревнованиях УЕФА", - отмечает пресс-служба.

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Таким образом, сборной России запрещено участвовать в полуфинальном стыковом матче за путевку на чемпионат мира-2022. Матч должен был пройти 24 марта. Ее соперник, команда Польши автоматически выходит в финал, где сыграет с победителем пары Чехия - Швеция.

7 марта Российский футбольный союз направил в Спортивный арбитражный суд в Лозанне апелляцию на решения УЕФА и ФИФА об отстранении российских команд от участия в международных матчах под эгидой этих организаций.

В апелляции также содержались требования отменить обеспечительные меры в рамках решений УЕФА и ФИФА, а именно приостановить запрет на участие в соревнованиях российских команд, а также рассмотреть оба дела в ускоренном порядке при условии согласия всех сторон процесса.

"До конца текущей недели CAS должен вынести решение по приостановке обеспечительных мер в рамках дела УЕФА (т.е. возможности отмены изначального решения о запрете на участие в международных соревнованиях). В рамках дела ФИФА срок принятия аналогичного решения - следующая неделя", - поясняет РФС.

Ранее ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из международных турниров.

футбол РФС ФИФА УЕФА

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