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"Динамо" сыграло вничью с "Ростовом" в матче РПЛ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" и "Ростова" не смогли определить победителя в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Игра на стадионе "Динамо" закончилась со счетом 1:1. "Ростов" вышел вперед на 59-й минуте после точного удара Дмитрия Полоза. "Динамо" сравняло счет благодаря голу Федора Смолова (90, пенальти).

"Динамо" идет на втором месте в таблице, имея 43 очка в активе. "Ростов" занимает 12-е место, набрав 22 очка.

В следующем туре ростовчане сыграют с "Нижним Новгородом", встреча запланирована на 2 апреля. "Динамо" 3 апреля встретится с "Краснодаром".

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