Евролига исключила из турнира клубы из РФ и аннулировала их результаты

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российские баскетбольные клубы ЦСКА (Москва), УНИКС (Казань) и "Зенит" (Санкт-Петербург) исключены из сезона Евролиги, сообщила пресс-служба турнира.

"Исключить участие команд Российской Федерации как в Евролиге (ЦСКА, УНИКС, "Зенит"), так и в Еврокубке ("Локомотив-Кубань") на сезон-2021/22", - говорится в решении Исполнительного совета акционеров Евролиги, которое приводится в сообщении.

Отмечается, что все результаты матчей с участием российских команд не будут учитываться в таблицах регулярных чемпионатов Евролиги и Еврокубка.

28 февраля Евролига сообщила о временном отстранении российских команд и намерении аннулировать результаты игр с участием российских клубов в случае "неблагоприятного развития ситуации на Украине".