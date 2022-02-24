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Евролига приостановила проведение матчей с участим российских клубов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Ближайшие матчи московского ЦСКА, петербургского "Зенита" и казанского УНИКСа в баскетбольной Евролиге приостановлены, сообщает пресс-служба турнира.

Так, отменены матчи "Бавария" - ЦСКА, "Баскония" - УНИКС и "Зенит" - "Барселона".

В пятницу состоится заседания представителей клубов-участников Евролиги, на котором будет обсуждаться ситуация вокруг России и Украины.

Ранее сообщалось, что в связи с обострением конфликта с указанными странами ряд команд отказывается приезжать в Россию на матчи с местными клубами.

баскетбол Евролига

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