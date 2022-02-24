Евролига приостановила проведение матчей с участим российских клубов
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Ближайшие матчи московского ЦСКА, петербургского "Зенита" и казанского УНИКСа в баскетбольной Евролиге приостановлены, сообщает пресс-служба турнира.
Так, отменены матчи "Бавария" - ЦСКА, "Баскония" - УНИКС и "Зенит" - "Барселона".
В пятницу состоится заседания представителей клубов-участников Евролиги, на котором будет обсуждаться ситуация вокруг России и Украины.
Ранее сообщалось, что в связи с обострением конфликта с указанными странами ряд команд отказывается приезжать в Россию на матчи с местными клубами.