Матыцин надеется на снятие санкций на российский спорт в 2023 году

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Период санкций, наложенных на российских спорт из-за проведения специальной военной операции на Украине, не завершится ранее 2023 года, выразил мнение министр спорта Олег Матыцин.

"Мы – против политизации спорта и ущемления прав наших спортсменов по политическим мотивам, но мы не отказываемся от олимпийских ценностей. Спасибо руководителям наших федераций, которые продолжают диалог с международными федерациями, защищая интересы наших спортсменов. Надеюсь, что этот период будет недолгим и через короткое время мы будем восстановлены. Будем говорить о 2023 годе", - сказал Матыцин в ходе совещания с руководителями спортивных федераций.

Глава ведомства подчеркнул, что российские спортсмены должны иметь возможность выступать на международном уровне, при условии, что страны-хозяева турниров смогут обеспечить безопасность российских спортсменов.

"Мы за то, чтобы там, где есть возможность участия, где государства дают гарантии безопасности, выступали наши спортсмены", - подчеркнул Матыцин.

Он также отметил, что министерство спорта не планирует сокращать зарплаты, материальное вознаграждение и стипендии спортсменам и тренерам.

Кроме этого, статус российских соревнований будет пересмотрен, их сделают открытыми для спортсменов из дружественных стран.

Отдельное внимание, по словам Матыцина, уделяется сотрудничеству в области спорта с белорусскими федерациями.