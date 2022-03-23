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В Кремле усомнились в появлении альтернативы ФИДЕ после отстранения Карякина

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что пока преждевременно говорить о создании альтернативной ФИДЕ организации после того, как эта международная федерация шахмат отстранила от соревнований российского гроссмейстера Сергея Карякина.

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На вопрос журналистов о возможности и перспективах создания альтернативы ФИДЕ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Считаю, что это вряд ли возможно в настоящий момент".

"Действительно, до того, как подобные темы поднимаются, осуществляются различные контакты, нужно попытаться выяснить позицию других стран: все-таки ФИДЕ - это старейшая и весьма авторитетная организация", - отметил представитель Кремля.

По его мнению, "в этой ситуации, как и многие, они все-таки замарали свою репутацию соприкосновением с политикой, что негоже спортивным организациям".

В целом, считает Песков, "эта тема гораздо сложнее, тем более сейчас во время такого самого острого периода". "Вряд ли представляется возможность ею как-то эффективно заниматься. Это невозможно", - добавил представитель Кремля.

Ранее ФИДЕ отстранила Карякина на шесть месяцев, наказав его за публичную поддержку спецоперации на Украине.

шахматы ФИДЕ Россия Сергей Карякин Украина
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