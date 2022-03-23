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Российских и белорусских пловцов не допустят до ЧМ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация плавания (FINA) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля.

На сайте FINA также отмечается, что после этого решения Всероссийская федерация плавания (ВФП) проинформировала FINA о снятии российских пловцов от участия во всех соревнованиях FINA до конца этого года.

Кроме этого, международная федерация приняла решение о переносе из Казани ЧМ-2022 на короткой воде. Запланированные даты проведения 17-22 декабря будут сохранены, и в настоящее время FINA ведет переговоры с потенциальными хозяевами о проведении соревнований.

Между тем, двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов ранее заявил о том, что сам решил не выступать на ЧМ-2022 в знак поддержки спортсменов-соотечественников, которых отстранили от международных стартов.

плавание Евгений Рылов
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