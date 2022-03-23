УЕФА получил заявления РФ о планах провести чемпионат Европы по футболу

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций получил заявление от России, которая претендует на проведение у себя чемпионатов Европы 2028 или 2032 годов, сообщает пресс-служба УЕФА.

"Сегодня УЕФА получил заявления о заинтересованности в проведении Евро-2028 и 2032 от четырех потенциальных претендентов, которые подали свои заявления до 23 марта", - говорится в сообщении.

На проведение Евро-2028 претендуют Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс, которые представили совместную декларацию о заинтересованности.

Россия и Турция заявили о своей заинтересованности в проведении турнира в 2028 или в 2032 году.

За право принять у себя чемпионат Европы в 2032 году также намерена побороться Италия.

Выбор стран-хозяек турнира состоится в сентябре 2023 года.

Ранее в среду президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что Россия подала декларацию о намерении принять у себя Евро-2028 и Евро-2032.