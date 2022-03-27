Дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Коламбусом" в НХЛ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты "Миннесоты Уайлд" на своем льду одолели "Коламбус Блю Джекетс" в овертайме.

Счет в матче открыл на 9-й минуте российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов. Во втором периоде вперед вышел "Коламбус", забросив "дикарям" две безответных шайбы. Однако второй гол Капризова за минуту до конца третьего периода перенес игру в овертайм, где сильнее оказались хозяева. Итог встречи – 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) в пользу "Миннесоты".

Таким образом, в этом сезоне Капризов набрал уже 80 очков (35 голов + 45 передач), первым из россиян достигнув этой отметки в ходе текущего регулярного чемпионата.