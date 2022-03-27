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ISU может перенести этапы Гран-при из России и Китая в следующем сезоне

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Международный союз конькобежцев (ISU) планирует перенести этапы серии Гран-при из России и Китая в следующем сезоне. Об этом сообщили источники "Матч ТВ".

На Чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье прошла встреча президентов нескольких национальных федераций. На ней, в частности, обсуждались нюансы проведения Гран-при в следующем сезоне, сообщил один из собеседников канала.

Российский этап, по информации "Матч ТВ", планируют перенести в другую страну из-за ситуации на Украине, китайский - из-за жестких ковидных ограничений в стране. Конкретные страны пока не называются.

Окончательное решение по российскому и китайскому этапам Гран-при может быть принято на заседании совета ISU 1 апреля.

Ранее ISU запретил российским и белорусским фигуристам участвовать в любых мероприятиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

ISU фигурное катание
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