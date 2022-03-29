Рохус Шох покинул РФС и возглавил футбольную лигу Казахстана

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российский специалист Рохус Шох избран на пост президента Профессиональной футбольной лиги Казахстана, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) во вторник.

"Специалист прекратит работу в Российском футбольном союзе в связи с избранием на пост президента Профессиональной футбольной лиги Казахстана. Помимо исполкома, Рохус Рохусович также покинет пост председателя комитета массового футбола РФС, президента Межрегиональной ассоциации общественных объединений Союз федераций футбола "Центр" и сложит полномочия советника президента РФС", - говорится в сообщении.

59-летний Шох назвал свое назначение "новым большим вызовом".

"Одной из своих задач на посту президента ПФЛК я, безусловно, вижу укрепление и комплексное развитие отношений между двумя дружественными футбольными сообществами - российским и казахстанским. Страны тесно взаимодействуют между собой во многих сферах, и футбол здесь не исключение: связь между союзами двух стран всегда была очень крепкой. Надеюсь, что мое избрание придаст этим отношениям новый импульс, и уже в ближайшем будущем мы сможем реализовать не один совместный проект", - сказал Шох.

Шох родился в Джамбуле. В качестве футболиста выступал в клубах "Химик" (Джамбул), "Жетысу" (Талдыкорган) и "Шахтер" (Павлоград).

После завершения карьеры футболиста был приглашен в "Днепр" на должность тренера-селекционера. В 1991 году переехал в Волгоград, где вошел в тренерский штаб местного "Ротора". Следом занимал руководящие должности в клубе, где проработал до 2004 года.

В 2005 году работал в ЦСКА (Москва) в должности технического директора, в том сезоне московский клуб стал победителем чемпионата и Кубка России, а также завоевал Кубок УЕФА.

После армейского клуба Шох вернулся в "Ротор", где занимал должности генерального директора, а затем и вице-президента клуба. Работал спортивным директором ФК "Урал" (Екатеринбург).

В 2014 году он был избран членом Исполкома РФС, а в 2019 году был назначен советником президента РФС Александра Дюкова по региональной политике, а также занимал должность председателя комитета массового футбола союза.