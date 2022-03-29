"Спартак" больше всех в России выплатил посредникам при трансферах футболистов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Московские "Спартак", "Динамо", "Локомотив" и ЦСКА лидирует по выплатам посредникам при трансфере игроков среди всех российских клубов, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Выплаты посредникам со стороны клубов и игроков в 2021 году составили более 1,1 млрд рублей, 23,3 млн евро и 143,5 тыс долларов. Больше всех за услуги посредников заплатили "Спартак", "Динамо", "Локомотив" и ЦСКА", - говорится в сообщении.

"Спартак" выплатил посредникам - 2 620 024,98 евро, 385 млн 353 тыс 683,65 рублей, "Динамо" - 6 млн 534 тыс 976 евро, "Локомотив" - 465 млн 250 тыс 327 рублей, а ЦСКА - 3 млн 882 тыс 422 евро.

Расходы замыкающего список владимирского "Торпедо" составили 2 млн рублей.

Футбольные клубы "Динамо-Владивосток", ФК "Сахалин" и ФК "Спартак Туймазы" не предоставили информацию. Отмечается, что на очередном заседании комиссии по работе с посредниками будет рассмотрен вопрос о применении санкций в отношении указанных футбольных клубов.