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Футболист сборной Ямайки Николсон перешел в "Спартак"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий бельгийского "Шарлеруа" и сборной Ямайки по футболу Шамар Николсон переходит в московский "Спартак", сообщает пресс-служба российского клуба.

"ФК "Спартак-Москва" и бельгийский "Шарлеруа" согласовали условия перехода в наш клуб нападающего Шамара Николсона. Контракт с 24-летним форвардом сборной Ямайки рассчитан до 30 июня 2026 года", - говорится в сообщении.

Высокорослый (192 см) нападающий начинал карьеру на родине в клубе "Бойз Таун", в 2017 году перешел в словенский "Домжале", через два года - в "Шарлеруа".

В составе "Домжале" Николсон забил 20 мячей в 56 матчах, а за "Шарлеруа" - 31 мяч в 83 играх. В том числе на счету Николсона 13 голов и семь результативных передач в текущем чемпионате Бельгии, что делает его одним из самых результативных игроков лиги.

За сборную Ямайки футболист провел 29 матчей, забил 10 раз и сделал шесть голевых передач.

футбол ФК Спартак

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