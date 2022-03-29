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Большунов выиграл вторую золотую медаль на чемпионате России-2022

Большунов выиграл вторую золотую медаль на чемпионате России-2022
Архивное фото
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км классическим стилем на проходящем в Сыктывкаре чемпионате России по лыжным гонкам.

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Дистанцию он преодолел за 37 минут 58,6 секунды.

Ставший вторым Ермил Вокуев уступил ему 19,8 секунды, ставший третьим Илья Порошкин – 38,50 секунды.

Это вторая золотая медаль Большунова на чемпионате России в Сыктывкаре. До этого спортсмен выиграл гонку в скиатлоне.

Он – трехкратный олимпийский чемпион (все три золота выиграл на ОИ в Пекине-2022), четырехкратный серебряный призер Игр, двукратный – бронзовый. Также на его счету золотая медаль чемпионата мира, шесть серебряных медалей ЧМ, одна бронзовая. Большунов – двукратный обладатель Кубка мира.

лыжные гонки лыжный спорт Александр Большунов
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