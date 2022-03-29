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Комментатор Александр Шмурнов покидает "Матч ТВ"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Спортивный комментатор Александр Шмурнов завершает свою деятельность на "Матч ТВ", сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

"Сегодня последний день работы на "Матч ТВ" Александра Шмурнова – мы приняли решение прекратить наше сотрудничество", - написал Тащин в своем телеграм-канале во вторник.

"Александр работал на "Матче" с самого основания канала, вел яркие репортажи с матчей и был желанным гостем наших экспертных студий. Хочу поблагодарить Александра Ивановича за совместную работу и пожелать удачи в дальнейших проектах!" - подчеркнул Тащин.

По его словам, комментаторская бригада "Матч ТВ" "продолжает обновляться". "У нас много молодых ребят, которые уже давно заслужили свои шансы на большие матчи у микрофона", - заявляет генеральный продюсер.

В недавнем прошлом "Матч ТВ покинули и другие ведущие комментаторы – Денис Казанский, Нобель Арустамян, Михаил Моссаковский. До этого телеканал расстался с Василием Уткиным.

Матч ТВ Александр Шмурнов
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