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Перенесший остановку сердца футболист Эриксен вновь забил за Данию после возвращения

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Дании со счетом 3:0 нанесли поражение соперникам из национальной команды Сербии в товарищеском матче.

В составе хозяев – игра прошла в Копенгагене – голы провели Йоаким Мехле (15-я минута), Йеспер Линдстрем (53) и Кристиан Эриксен (57).

Для Эриксена этот гол стал вторым после возвращения в сборную Дании. До этого он отличился в дебютной после паузы игре против Нидерландов 26 марта в гостях (Нидерланды победили 4:2).

Во время матча чемпионата Европы в прошлом году против Финляндии 12 июня Эриксен потерял сознание, в результате игра была прервана на продолжительное время. Еще на поле футболисту провели реанимационные мероприятия, а вскоре доставили в больницу. Сообщалось, что у него останавливалось сердце. Спортсмен вскоре вернулся в сознание.

18 июня Эриксена прооперировали на сердце, ему установили кардиостимулятор. В связи с этим футболист был вынужден вскоре покинуть миланский "Интер": в Италии запрещено играть с кардиостимулятором. В январе нынешнего года датчанин подписал контракт с английским "Брентфордом", что стало возобновлением его карьеры.

футбол Кристиан Эриксен
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