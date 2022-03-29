Сборная Португалии по футболу завоевала путевку на ЧМ-2022

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Португалии со счетом 2:0 нанесли поражение команде Северной Македонии в финальном матче стыкового турнира за право выступить на чемпионате мира-2022 в Катаре.

На 32-й и 65-й минутах встречи в Порту в составе хозяев отличился Бруну Фернандеш.

На основном этапе европейской квалификационной кампании ЧМ обе команды заняли вторые места в своих группах, в результате получили шанс пробиться на турнир в Катаре через стыковые матчи. В полуфинале стыков Португалия 24 марта дома победила Турцию (3:1), тогда как македонцы в гостях одолели действующего чемпиона Европы, Италию (1:0).