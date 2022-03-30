Малкин установил рекорд среди россиян по числу голевых передач в НХЛ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Нападающий "Питтсбурга" россиянин Евгений Малкин вышел на первое место среди своих соотечественников по числу результативных передач в карьере в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

В ночь на среду по московскому времени в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" Малкин ассистировал канадскому форварду Сидни Кросби. Тот, поразив ворота соперника, сократил отставание в счете, но "Питтсбург" все же проиграл – 2:3 (1:0, 0:2, 1:1).

Для Малкина этот голевой пас стал 697-м в карьере. По этому показателю он обошел игравшего в НХЛ с 1990 по 2009 год Сергея Федорова. У трехкратного обладателя Кубка Стэнли, нынешнего главного тренера ЦСКА на один пас меньше.

Среди всех игроков лиги Малкин занимает в таблице лучших ассистентов 60-е место. На первом находится канадец Уэйн Гретцки, игравший в НХЛ с 1979 по 1999 год. У него 1963 голевые передачи. Лучший из действующих игроков – канадец Джо Торнтон из "Флориды": 1107 голевых передач - в том числе один пас в матче против "Монреаля" в ночь на среду. Это седьмое место в общей таблице.

35-летний Малкин играет в "Питтсбурге" с сезона-2006/07 с перерывом в один сезон в магнитогорском "Металлурге" (откуда и переходил в НХЛ). В 971 матче регулярных чемпионатов он набрал 1137 (440+697 по системе "гол+пас") очков, стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

В составе сборной России он дважды выиграл чемпионат мира.