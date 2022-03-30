Серохвостов выиграл чемпионат России по биатлону в спринте

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Даниил Серохвостов стал победителем спринтерской гонки на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Дистанцию 10 км он преодолел за 24 минуты 51,7 секунды, допустив один неточный выстрел.

Вторым с двумя промахами стал Эдуард Латыпов, уступивший победителю 42,9 секунды.

Бронзовым призером гонки стал Карим Халили, у него один промах и 49,2 секунды отставания от первого места.

Чемпионат России в Тюмени проходит с 30 марта по 3 апреля.